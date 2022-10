Seregno: successo per il tributo a Elvis Presley, con la Filarmonica

Una lunga interminabile standing ovation ha salutato al termine della sua esibizione l’impersonator di Elvis Presley, il brasiliano Diogo Light nell’”Elvis a night to remeber” che si è svolta al teatro San Rocco di Seregno nei giorni scorsi. Al suo fianco il quartetto spagnolo “The soul Puppets”, arrivato a Seregno col fiatone e in macchina in quanto il volo da Madrid era stato cancellato all’ultimo momento. In scena anche la Tcb band Italia, ma soprattutto i 70 elementi della “Filarmonica fiati città di Seregno” diretta in maniera impeccabile da Mauro Bernasconi, il quale con un lavoro da autentico certosino ha scritto tutte le partiture per orchestra, che non esistevano, delle canzoni di Elvis.

Seregno: successo per il tributo a Elvis Presley, applausi e ringraziamenti

Tra i 38 motivi applausi a scena aperta per Mister train-tiger man; Stranger in the crowd; Love me tender; Heartbreak hotel 70’s; Hound dog; Sweet Caroline; One night; Can’t help falling in love; See See rider; Proud Mary e altre. Il brasiliano, tra i cinque impersonator più famosi e omologati da Memphis, durante la sua esibizione ha spesso dialogato col pubblico ricevendo applausi scroscianti e pubblicamente ha ringraziato il maestro Mauro Bernasconi per l’eccellente lavoro di direzione d’orchestra e per la trascrizione delle partiture.

Seregno: successo per il tributo a Elvis Presley, la storia dell’evento

La prima parte dello spettacolo musicale ha avuto come protagonista l’inglese Alexander Lee che è stato calorosamente applaudito per aver cantato “See see rider”, “Heart” e “My way”.

Per la quarta volta, nel volgere di undici anni, la Filarmonica di Seregno ha promosso un simile evento, per far rivivere il ricordo del mai dimenticato Presley, al teatro San Rocco. La prima volta è stato nel 2011 con protagonisti la White night orchestra, The Dreamers e Rising sun soul choir, nato da un’idea a seguito dell’incontro tra Stefano Bardelli – presidente dell’Elvis friends fan club Italia, riconosciuto ufficialmente a Mamphis – e il seregnese Alfonso Sala, appassionato cultore di musica in tutte le sue espressioni, ma affascinato delle meravigliose ed uniche canzoni di Presley. Uno spettacolo in cui era stata rievocata un’epoca che aveva cambiato la storia delle musica, completata sul piazzale antistante il teatro con l’esposizione delle macchine del periodo d’oro di Elvis. Quindi nel 2017, voce leader Ted Torres da Orlando in Florida per un concerto unico nel suo genere per il numero di concertisti coinvolti, a cui seguiva nel 2019 Bill Cherry dal Texas.