Seregno, il tango di Astor Piazzolla protagonista de “I grandi concerti”

Per il secondo appuntamento musicale della quinta stagione de “I grandi concerti”, la Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno, venerdì 10 marzo, alle 21, al teatro San Rocco di via Cavour, renderà omaggio al grande compositore Astor Piazzolla, il musicista che ha rivoluzionato il tango, con uno spettacolo di grande fascino e dal forte impatto emotivo “Piazzolla tango”, è nato da un’idea di Luciano Padovani che ha curato la regia e le coreografie. A portalo in scena la compagnia Naturalis Labor, con Walter Suquia, Loredana De Brasi, Jessica, D’Angelo, Samuele Fragiacomo, Elisa Mucchi, Mirko Paparusso, Roland Kapidani, Roberta Morselli. Naturalis Labor è una tra le compagnie italiane più innovative che vanta un continuo lavoro di ricerca sulla danza contemporanea, il tango e i nuovi linguaggi creativi, e progetta e realizza spettacoli ed eventi unici avvalendosi di collaborazioni con realtà nazionali ed europee. La musica dal vivo sarà eseguita e interpretata dai Tango Spleen Cuarteto. “Piazzolla tango”, è uno spettacolo capace di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante nei labirinti della mente del grande compositore argentino attraverso la sua musica e le molteplici sfumature del tango, quale piena e intensa espressione dell’animo umano.

Seregno, “I grandi concerti” organizzati dalla Filarmonica Pozzoli

Astor Piazzolla, è nato a Mar del Plata, in Argentina, da una famiglia di immigrati italiani. E’ considerato uno tra i più importanti musicisti del Novecento. Piazzolla è considerato il rivoluzionario del tango e l’inventore del “nuevo tango”. La sua musica gioca su contaminazioni jazz, elettroniche insieme al tradizionale bandoneon. Era solito dire: “la mia anima è una misteriosa orchestra, non so quali strumenti suoni e strida dentro di me: mi conosco come una sinfonia, sento il battito del cuore, il ritmo del tango” . Tango Spleen è un punto di riferimento nel mondo del tango sia per l’interpretazione e l’arrangiamento dei classici che per le proprie composizioni. Dal 2015 ad oggi l’ensemble è in tournée nei più rinomati palcoscenici italiani e internazionali. La Filarmonica Ettore Pozzoli, promotrice della consolidata stagione musicale “I Grandi Concerti” è un’autorevole realtà nata nel 2007, una formazione di prestigio nel settore musicale grazie all’alto profilo culturale e al suo forte radicamento sul territorio. L’ambizioso progetto di costituire una realtà, dove professori d’orchestra di grande esperienza, come prime parti nelle più importanti orchestre lirico sinfoniche, siano da esempio artistico, oltre che opportunità lavorativa per giovani e promettenti musicisti, ha permesso di far nascere un laboratorio che oggi vede risultati di grande rilievo culturale e formativo. I biglietti del concerto sono disponibili al botteghino del teatro San Rocco di via Cavour, 83, telefono 0362-230.555 , o www.vivaticket.com.