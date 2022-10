“Scatti in Brianza”: il concorso fotografico 2022 ricorda Barattieri e Canobbio

Che sia fauna o che sia flora, oppure paesaggio, l’importante è scattare. E farlo il meglio possibile. Perché solo così ci si può aggiudicare la decima edizione di “Scatti in Brianza”, il concorso fotografico che l’Associazione Colli Briantei e il Gruppo Valle Nava organizzano in collaborazione con il Parco dei Colli Briantei e con il patrocinio del Parco Regionale della Valle del Lambro, “per puntare sguardo (e obiettivo) sul nostro territorio, il suo paesaggio, la sua fauna e la sua flora”, scrivono gli organizzatori.

“Scatti in Brianza” per Barattieri e Canobbio

Che, quest’anno, hanno deciso di dedicare il concorso a due persone che sono mancate e che aveva condiviso ragioni e obiettivi delle due associazioni, cioè Matteo Barattieri, il monzese investito e ucciso a Neshville e noto ambientalista, e Alberto Canobbio, che è stato tra i primi animatori del concorso “Scatti in Brianza”. A lui sarà intitolato un premio speciale alla memoria, mentre in collaborazione con il Comitato per il Parco di Monza gli organizzatori hanno deciso di istituire una nuova sezione del concorso riservata alle scuole in nome di Matteo Barattieri.

Le categorie allora: l’edizione 2022 di “Scatti in Brianza” prevede una sezione riservata alla fauna che vive nel territorio, una dedicata alla sua flora nelle aree verdi, quindi quella per il paesaggio e infine, appunto, la categoria scuole, alla quale possono partecipare classi e studenti di ogni ordine e grado della provincia.

“Scatti in Brianza”: come partecipare al concorso

Le immagini devono essere inviate all’indirizzo vallenava@gmail.com in formato digitale, dal 24 ottobre al 24 novembre 2022. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie (di categorie diverse o della medesima categoria) in un’unica mail, in cui dovrà indicare le informazioni e generalità indicate nel regolamento (per gli studenti e le studentesse partecipanti è importante indicare anche l’istituto di appartenenza) e nominare le immagini nel seguente modo CATEGORIA_TITOLO DELLA FOTO_LUOGO DI SCATTO. Il regolamento completo si può scaricare qui: regolamento_concorso_2022.

La serata di premiazione si terrà il 16 dicembre 2022 al termine della raccolta delle immagini in concorso e della selezione operata dalla giuria.