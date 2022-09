Rina Sala Gallo 2022: Monza torna capitale della musica

Il concorso pianistico più antico e longevo d’Italia porterà in città i migliori talenti da tutto il mondo: torna, dopo la pausa forzata imposta nel 2020 dalla pandemia, il Rina Sala Gallo, che quest’anno giunge alla sua 26esima edizione.

Rina Sala Gallo 2022: cerimonia d’apertura l’1 ottobre

La cerimonia di apertura è in programma a partire dalle 18 di sabato 1 ottobre: al teatro Manzoni di Monza si esibirà Igor Andreev, vincitore dell’edizione 2018 della competizione, che passerà così idealmente il testimone ai nuovi concorrenti. Proprio in quell’occasione si procederà al sorteggio dell’ordine di esecuzione dei candidati per la prima delle prove, in programma domenica 2 e lunedì 3 ottobre. Nelle giornate del 4 e del 5 ottobre è in calendario la seconda prova, a cui saranno ammessi dodici concorrenti: la terza (e ultima), a cui accederanno solo in sei, si svolgerà giovedì 6 ottobre.

Rina Sala Gallo 2022: chi c’è in gara

Circa un terzo delle 93 candidature pervenute dai quattro angoli del pianeta ha convinto la giuria: pronti a sfidarsi 32 talentuosi musicisti under 30. Per la prima volta nella storia del concorso le prove eliminatorie si terranno nella Sala degli specchi della Villa reale, testimonianza della capacità dell’associazione Rina Sala Gallo di creare rete tra le istituzioni cittadine e dell’importanza culturale dell’iniziativa: «Un’occasione per promuovere la cultura nella nostra città, che si sposa al nostro forte desiderio di sostenere le carriere professionali di questi giovani artisti», ha dichiarato la sua presidente Alessandra Garbagnati ringraziando tutti i volontari impegnati nella realizzazione della manifestazione e tutte le famiglie che hanno dato la loro disponibilità a ospitare i musicisti.

Rina Sala Gallo 2022: la finale di sabato 8 ottobre

Alla finale di sabato 8 ottobre alle 17 al teatro Manzoni saranno ammessi solo tre candidati, che si esibiranno accompagnati dall’Orchestra sinfonica di Milano in un concerto a scelta di autori come Mozart, Beethoven, Brahms e Ravel. L’ingresso è libero con prenotazione (qui) ma sia la finale, sia le prove (anche quelle comunque aperte al pubblico) si potranno seguire in diretta streaming sul canale youtube del Concorso.

«Ci aspettiamo un’esperienza musicale e culturale di alto livello», ha commentato il direttore artistico Vovka Ashkenazy, pronto a valutare i concorrenti con una giuria internazionale costituita da professionisti del calibro di David Whelton, Riccardo Risaliti, HyeJin Kim, Massimiliano Ferrati, Daniele Petralia e Alvaro Teixeira Lopes.

Rina Sala Gallo 2022: i premi in palio

In palio tre premi e cinque riconoscimenti speciali. Il primo, il “Città di Monza”, è offerto dall’amministrazione comunale («Il concorso offre a quei giovani coraggiosi, che fanno della cultura la propria carriera professionale, la possibilità di mettere in luce il loro valore», ha commentato l’assessora alla Cultura Arianna Bettin durante la conferenza stampa di presentazione), il secondo è il “Banco di Desio e della Brianza S.p.A.” e il terzo è il “Rotary Club Monza Est e il Rotary Club Monza Ovest”.

In palio per la prima volta anche il premio della giuria di studenti del liceo musicale Zucchi, che si somma alla borsa di studio offerta dall’associazione Rina Sala Gallo e abbinata al premio speciale del pubblico, al riconoscimento “Omaggio a Bach”, al “Premio Chopin” (in memoria della professoressa Febea D’Andria D’Eredità) e il premio della critica offerto da Inner Wheel Monza. Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e Assolombarda, assieme a un folto gruppo di main sponsor, sostengono l’iniziativa realizzata con la collaborazione del Consorzio Villa reale e parco di Monza. Media partner Il Cittadino di Monza e Brianza. Informazioni, orari, programmi e biografie dei candidati su concorsosalagallo.it e sui suoi social.