Mtv VMA Awards: i Maneskin trionfano con il video girato a Desio

C’è anche un po’ di Brianza nel trionfo internazionale (l’ennesimo) dei Maneskin, la rock band romana che ha conquistato il premio per la categoria “Best rock” con il brano “ The loneliest” al gala degli Mtv Video Music Awards che si è svolto martedì 12 settembre al Prudential Center di Newark in New Jersey.

Mtv VMA Awards: il video di The Loneliest girato in una Villa Tittoni di Desio blindatissima

Il videoclip della ballata che ha scalato in fretta le classifiche musicali di tutto il mondo è stato girato nel parco Tittoni di Desio. Uno dei luoghi più noti della Brianza ha fatto infatti da cornice alle registrazioni blindatissime di “The loneliest” che si è aggiudicata un riconoscimento internazionale su uno dei palcoscenici più prestigiosi dove la band romana ha anche cantato il nuovo singolo, “Honey (are u coming?)“, infuocando la platea.

Mtv VMA Awards: il bacio di Taylor Swift verso Damiano

Proprio durante l’esibizione Taylor Swift, seduta in prima fila (e grande protagonista con ben nove premi), ha mandato un bacio plateale a Damiano David, frontman dei Maneskin. I Maneskin erano candidati in due categorie: “Best group” (vinto dalle coreane BlackPink) e “Best rock”, che li ha visti trionfare davanti a Linkin Park, Metallica, Muse e Red Hot Chili Peppers.

Mtv VMA Awards: Maneskin, trionfi e look

Già l’anno scorso i Maneskin si erano aggiudicati un Mtv Vma come miglior video alternativo per “I Wanna Be Your Slave”. Anche quest’anno non è poi mancata l’attenzione al look: i musicisti si sono presentati alla cerimonia tutti e quattro in nero. Damiano è giunto sul palco, riprendendosi con una telecamera, vestito con una gonna sotto il ginocchio e degli stivali con le zeppe, mentre il batterista Ethan Torchio, per l’occasione, si è presentato con una chioma tinta di biondo.