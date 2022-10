Maneskin, il nuovo singolo e il video girato a Desio

Una ballad dal sapore dark. I Maneskin hanno presentato “The Loneliest”, il singolo che uscirà accompagnato dal video realizzato di recente a Desio in una Villa Tittoni Traversi blindata per tre giorni. E non deve essere stato facile mantenere segreta la produzione. Una anteprima è stata rilasciata su Youtube insieme al brano e al testo e ha superato in breve tempo 400mila visualizzazioni.

Maneskin, la ballad romantica sotto la pioggia

Pioggia, atmosfera gotica, romanticismo a piene mani: un deciso cambio di stile per la band romana, abituata a provocare anche – e a volte soprattutto – con l’abbigliamento. “Un messaggio d’amore universale”, l’hanno definito: “The Loneliest” è stato presentato dal vivo in anteprima mercoledì sera in un concerto gratuito a Londra.

