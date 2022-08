Monza: Andrea Brioschi rappresenterà la Brianza al Festival Letterario del Borgo Antico

Anche la città di Monza sarà presente durante la tredicesima edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico, che si svolgerà a Bisceglie dal 25 al 31 agosto. C’è anche un autore monzese nel prestigioso cartellone, promosso dall’Associazione Borgo Antico: si tratta di Andrea Brioschi che presenterà “La cura filosofica” (Fallone Editore).

Monza: Andrea Brioschi è pronto per la trasferta a Bisceglie

Ed è ormai tutto pronto per una delle più ricche edizioni di Libri nel Borgo Antico. Il Festival letterario coinvolgerà centinaia di autori, trenta case editrici locali e non, e appassionati che potranno riscoprire nelle strette vie del borgo biscegliese il piacere per la lettura. Saranno sei le piazze del centro storico che accoglieranno gli autori e gli appassionati nei giorni della rassegna: piazza Castello, piazza Duomo, largo piazzetta, piazza Tre Santi, via Nazario Sauro e l’atrio del Bookstore Mondadori – Vecchie Segherie Mastrototaro. La presentazione avrà luogo domenica 28 agosto alle 20:00 in piazza Duomo. Il programma completo è consultabile al sito www.librinelborgoantico.it.