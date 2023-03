Meda: Stabat Mater per La Cittadina verso la Pasqua

“Passione in musica” riunisce i contenuti del concerto di musica sacra che il corpo musicale “La Cittadina” di Meda eseguirà sabato 25 marzo, alle 21, nel santuario del Santo Crocifisso di piazza Vittorio Veneto a Meda, in collaborazione con la comunità pastorale santo Crocifisso e col patrocinio dell’assessorato alla cultura.

Meda: fede e musica, lo Stabat Mater per il sodalizio del presidente Gattoni

Una esecuzione per banda con la quale il sodalizio del presidente Franco Gattoni, sulla base di una strumentazione perfettamente declinata al suo organico, mette in esecuzione “pezzi unici”. “La Cittadina” desidera proporre, all’avvinarsi della Pasqua, una grande serata di fede e musica con l’originalità della concertazione con l’interpretazione assolutamente inedita e significativa dello “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi, composizione che ha sempre goduto di grande notorietà e alla quali molti musicisti, tra i quali Bach, si sono ispirati per alcune loro composizioni.

Pergolesi aveva composto il poema per una Confraternita di Napoli, quella dei Cavalieri di san Luigi di Palazzo, diventando una delle opere più famose e la tradizione vuole che l’opera sacra sia stata completata il giorno stesso del decesso di Pergolesi, il 16 marzo 1736. Il programma di sabato 25 marzo comprenderà anche: “Rinaldo” di Georg Handel; “Arioso” e “Zwei Beruhmte choral” di Johan Bach; “Cantus” di Donato Semeraro; “Adagio” di Tommaso Albinoni; soprano Kalim Kim; mezzosoprano Irene Ripa; organista Federico Peraldo, maestro concertatore Sergio Vecerina.