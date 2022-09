Jova Beach Party, festa finale a Bresso: andata e ritorno in treno, come arrivare

Dopo Milano Linate nel 2019, Jovanotti riporta il Jova Beach Party sulle piste d’atterraggio milanesi: è il 10 settembre all’aeroporto di Bresso la tappa finale del mega tour che ha girato l’estate delle spiagge italiane. Inizio alle 15. Ed è atteso un altro tutto esaurito, con grande afflusso di pubblico.

Jova Beach Party a Bresso: biglietto speciale Trenord, treni da Sesto San Giovanni e Cormano-Cusano Milanino (anche dalla Brianza)

Sono diverse le possibilità per raggiungere l’aeroporto evitando l’auto. Trenord propone un biglietto speciale a 10 euro valido per un viaggio d’andata da tutta la Lombardia a Sesto San Giovanni o Cormano-Cusano Milanino e il ritorno su una delle otto corse straordinarie notturne che saranno effettuate verso Varese, Saronno, Novara, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, con fermate intermedie.

Il biglietto speciale è in vendita online su trenord.it e sull’App (le info); in fase d’acquisto è necessario indicare il treno speciale che si utilizzerà per il rientro.

La stazione di Sesto San Giovanni è raggiunta dalle linee Bergamo-Carnate-Milano, S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano, S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi, S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, S1 Chiasso-Como-Milano-Rho.

Si può arrivare a Cormano-Cusano Milanino, con le linee S2 Mariano Comense-Milano Bovisa e S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna.

Jova Beach Party a Bresso: i treni speciali notturni per il ritorno

I “treni speciali” per il viaggio di ritorno partono da Sesto San Giovanni e Cormano-Cusano Milanino.

Da Sesto San Giovanni: Sesto San Giovanni (1.04) – Novara (2.12); Sesto San Giovanni (1.04) – Lecco (1.54); Sesto San Giovanni (1.19) – Varese FS (2.47); Sesto San Giovanni (1.29) – Saronno (2.17); Sesto San Giovanni (1.21) – Como (2.11); Sesto San Giovanni (1.30) – Bergamo (2.45).

Da Cormano-Cusano Milanino: Cormano-Cusano Milanino (1.00) – Lodi (2.11); Cormano-Cusano Milanino (1.29) – Mariano Comense (1.59).

Jova Beach Party a Bresso: offerta speciale di Trenitalia

Chi arriva da più lontano può prenotare Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte (in base alla disponibilità) con sconti fino al 50% con l’offerta “Speciale Eventi” e il codice “JBP2022” in fase di acquisto.

Jova Beach Party a Bresso: al concerto in autobus

Si può andare al concerto anche in autobus, con un servizio di trasporti andata e ritorno proposti dall’organizzazione del tour (info qui). In Lombardia partenze da Bergamo e Bergamo Aeroporto, Brescia Centro, Busto Arsizio, Como, Desenzano del Garda, Gallarate, Lodi, Saronno.

Jova Beach Party a Bresso: modifiche viabilità a Cinisello Balsamo

Sarà una giornata impegnativa anche per la viabilità (tra l’altro con un altro grande evento, il Gp d’Italia, in corso a pochi chilometri di distanza) e sono previste modifiche nel vicino Comune di Cinisello Balsamo, coordinate con la Polizia Stradale di Milano: divieto di circolazione dalle 23 alle 2, e comunque sino a deflusso totale del pubblico, in via Per Bresso dal Cavalcavia A4 via Nenni in direzione Bresso; via Turoldo; via Gorki, all’intersezione stradale con via Ferri; viale Fulvio Testi, all’intersezione stradale semaforizzata con via Ferri in direzione sud. Sospesa la circolazione della linea 31 dalle 12 del giorno 10 settembre.