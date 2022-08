Video Giacomo Galliani, triatleta di Besana sul palco del Jova Beach Party

Giacomo Galliani è triatleta, personal trainer con diversi iron man in bacheca e socio della palestra “Over Flow” di Besana in Brianza. E ha avuto l’onore di salire sul palco del Jova Beach Party. Chiamato da Lorenzo Cherubini nella data di Fermo nelle Marche, ha spiegato in breve la sua esperienza nella spedizione del mese di aprile 2019 quando ha scalato l’Everest sul versante nepalese pedalando e portando la bicicletta fino in vetta.

Chi meglio di lui, in Brianza può esprimere un parere personale sul dibattito sorto tra l’artista romano oggi 55enne e gli ambientalisti che continuano ad accusarlo di alterare l’ecosistema delle spiagge scelte per i concerti. Castelvolturno (26 e 27 agosto), Viareggio (2 e 3 settembre, la Procura di Lucca ha aperto un fascicolo per danno ambientale), probabilmente la discussione rimarrà ad alto voltaggio fino all’ultima data del tour, in programma all’aeroporto di Bresso il 10 settembre.