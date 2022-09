Festa della Madonna della Campagna a Seregno: entusiasmo per Ivana Spagna

L’area attrezzata di via Cagnola a Seregno, gremita all’inverosimile, ha accolto sabato 3 settembre il concerto di Ivana Spagna, uno dei momenti principali della trentatreesima edizione della festa della Madonna della Campagna, manifestazione promossa dall’associazione Madonna della Campagna, di cui il nostro giornale è mediapartner. La performance della cantante veronese è stata introdotta da un’esibizione di Paolino Boffi e della The Funky Machine Band, che ha riportato sulla scena tanti classici della musica leggera italiana degli anni sessanta, settanta ed ottanta.

Madonna della Campagna: chi è Ivana Spagna

Un primo piano di Ivana Spagna

Spagna si è quindi impadronita della scena con naturalezza e semplicità, ringraziando l’organizzazione per il lavoro certosino. «Siete talmente tanti -ha spiegato- qui c’è con suo figlio un componente del mio fans club, un ragazzo che oggi è diventato giornalista, ed io non sono nemmeno riuscita ad incontrarlo…». L’artista, ultima vincitrice del Festivalbar nel 1987, quando si impose con “Dance Dance Dance”, e terza classificata al Festival di Sanremo nel 1995, con “Gente come noi”, ha poi entusiasmato gli spettatori, proponendo i brani più celebri del suo repertorio, partendo da “Il cerchio della vita”, colonna sonora della versione italiana de “Il Re Leone”.

Madonna della Campagna: un riconoscimento all’amministrazione

Cesare Visconti, a destra, consegna la targa ad Alberto Rossi

L’appuntamento, attesissimo, è stato preceduto dalla consegna da parte di Cesare Visconti, presidente dell’associazione Madonna della Campagna, di una targa a titolo di ringraziamento al sindaco di Seregno Alberto Rossi, per il contributo finalizzato proprio al concerto di Ivana Spagna che il Comune di Seregno ha erogato, a seguito di un bando finalizzato al sostegno di attività per i giovani in estate.

Madonna della Campagna: la programmazione procede

Il pubblico presente alla serata con Ivana Spagna

Ora la programmazione proseguirà con altri momenti importanti. Domenica 4 settembre, tra le 10.30 e le 12.30 e tra le 15.30 e le 18.30, è prevista “Pompieropoli”, iniziativa per i bambini, mentre alle 16 l’accademia filarmonica Città di Seregno proporrà la fiaba “I musicanti di Brema” ed alle 17 Academy Musical Arts farà altrettanto con “Nel magico regno incantato”. Venerdì 9 settembre, alle 22, Edoardo Vianello sarà invece protagonista di “Abbronzatissima”, saggio di tormentoni estivi, mentre domenica 11 settembre, in mattinata, lo spazio se lo prenderà la ventiseiesima fiera del bestiame. Infine, lunedì 12 settembre, alle 22.45, chiuderà lo spettacolo di fuochi artificiali piromusicali.