Ezio Greggio presenta la sua prima fatica editoriale “N.1” in libreria a Monza

È lui o non è lui? Certo che è lui: Ezio Greggio in libreria a Monza. Il conduttore di “Striscia la Notizia”, fra i volti più noti del panorama televisivo e cinematografico, ha fatto tappa nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio alla libreria “Libri e libri” di Monza, per un appuntamento firmacopie promosso dalla casa editrice (Solferino) in collaborazione con la storica libreria monzese. Greggio è infatti autore del libro “N.1” che ripercorre quasi mezzo secolo di carriera senza un attimo di respiro: retroscena e aneddoti divertenti, scherzi combinati a colleghi e a malcapitati vari, trasferte per serate di cabaret che sembrano episodi di una fiction. E poi i racconti esclusivi legati a tante amicizie: da Gianfranco D’Angelo a Mel Brooks, da John Landis a Enzo Iacchetti, da Kelly LeBrock a Carlo ed Enrico Vanzina, passando per Leslie Nielsen e una sua certa infernale invenzione.

Ezio Greggio: tanti i selfie e gli autografi concessi ai presenti

«È intervenuto da noi e si è gentilmente prestato a firmare tutte le copie del suo libro -spiegano dalla libreria di Monza-: si è concesso per selfie e ha firmato autografi con i clienti presenti in quel momento, con assoluta disponibilità. Al termine del firmacopie ha visitato la nostra libreria accompagnato dalla titolare, apprezzandone spazi e contenuti». L’occasione ha consentito a Ezio Greggio di visitare -seppur di sfuggita- anche il centro storico di Monza. Quella in vendita anche nella libreria “Libri e libri” di via Italia è la prima fatica letteraria di Ezio Greggio. Un libro che, tra aneddoti e incontri speciali, racconta la storia dello spettacolo -ma anche del nostro Paese- da una prospettiva privilegiata, quella di chi l’ha fatta: dalla nascita delle Tv private con Telebiella, al cinema dei favolosi anni ’80 con “Yuppies” e la nuova commedia all’italiana, e poi il mondo del cinema internazionale, da Hollywood a Montecarlo dove Greggio ha fondato assieme a Mario Monicelli un festival del cinema dedicato alla commedia.

Ezio Greggio: l’omaggio della casa editrice

«Ezio Greggio è nato nello stesso anno della televisione e la frequenta da quarantacinque anni, ma non l’ha mai sposata: in queste pagine c’è infatti la televisione ma c’è, soprattutto, la vita. Gli incontri, la goliardia, il divertimento e l’autentica felicità di chi sa di aver vissuto una stagione speciale. E la condivide con i lettori, con lo stile brillante che lo ha reso celebre e la generosità che lo rende davvero “numero uno”». le parole usate da Solferino editore. Tra gag, risate, ma anche una sincera riflessione sul piccolo e grande schermo dove Ezio Greggio è protagonista da oltre 40 anni.