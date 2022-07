Centro culturale San Benedetto, aperte le iscrizioni ai corsi biblici

Ripartiranno nel mese di settembre i corsi biblici proposti dal centro culturale San Benedetto di Seregno, fiore all’occhiello della locale comunità benedettina di Monte Oliveto. Le lezioni, tutte in presenza (anche se, per chi lo desidera, è prevista la modalità online), saranno ospitate dalla sede di via Lazzaretto 3. Il sipario sull’attività si alzerà venerdì 23 settembre, alle 21, con la serata che avrà come tema “L’orizzonte storico e teologico della Chiesa delle origini”, prima tappa dell’itinerario di teologia biblica, la partecipazione al quale sarà valida come primo corso di aggiornamento per insegnanti della religione cattolica nelle scuole (per ottenere l’attestato, è prevista obbligatoriamente la frequenza ai due terzi degli appuntamenti). Relatore sarà don Franco Manzi, che vanta un ricco curriculum come docente, con collaborazioni con la facoltà teologica dell’Italia settentrionale e con la facoltà teologica di Lugano, oltre ad un’esperienza come direttore de “La Scuola Cattolica”. L’iniziativa, che avrà come filo conduttore “La biografia teologica di Paolo (prima parte)”, occuperà quindi l’arco temporale fino a Natale e sarà scandita da altre undici serate, dopo la prima, tutte in calendario il venerdì.

Corsi biblici: il programma completo



In parallelo, si svilupperanno altre due proposte. Il corso base comincerà venerdì 14 ottobre, anche in questo caso alle 21, con l’incontro che avrà come argomento “Dal “Fiat” di Israele al “Fiat” di Maria Lc 1,26-38”. Seguiranno quindi sei lezioni, che saranno condotte da don Giuseppe Scattolin. L’argomento sarà “Maria, figlia di Sion e nuova Eva”. Scattolin, sacerdote dal 1967, è molto conosciuto nella zona, in particolare per la sua lunga parentesi a Villa Sacro Cuore di Triuggio, dove è rimasto per 24 anni, rilanciando il centro di spiritualità, come gli era stato richiesto dal cardinale Carlo Maria Martini. Il corso di approfondimento inizierà infine venerdì 30 settembre e terminerà venerdì 10 marzo, dopo un totale di quattordici incontri. A coordinarli saranno monsignor Sergio Ubbiali, Claudia Milani, Massimo Bonelli ed Irlando Danieli, che rispettivamente tratteranno “Il male, l’ingiustizia, il dolore. Le promesse di Dio ed il grido degli uomini”, “Preghiera e resurrezione di Gesù secondo le fonti ebraiche”, “Il Vangelo di Marco, l’arte narrativa del primo evangelista scrittore” e “Maria nella musica”. Per informazioni, occorre scrivere all’indirizzo mail corsibibliciabbazia@gmail.com o telefonare al 331/ 1209285. I moduli per le iscrizioni sono disponibili sul sito internet www.abbaziadiseregno.com.