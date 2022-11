Boom di visitatori alla Villa reale, nel ponte Monza supera quota 13mila

Il ponte di Ognissanti in compagnia della famiglia Addams in Villa Reale è stato davvero “esplosivo”, come direbbe il giovane Pugsley, primogenito di Morticia e Gomez. Sono stati 13.500 i visitatori della Reggia che per l’occasione ha scelto un’apertura straordinaria anche lunedì e martedì.

Boom di visitatori alla Villa reale: «È un record assoluto»

«È un record assoluto per Monza» commenta Giuseppe Di Stefano, direttore del Consorzio che da 17 mesi gestisce direttamente visite e aperture del complesso monumentale dopo l’uscita di scena (con contenzioso aperto) del privato concessionario.

Un record che potrebbe uscire anche dai confini cittadini e che metterebbe la reggia sul podio dei siti culturali più visitati in Lombardia nei quattro giorni festivi.

Per dire la città di Mantova ha fatto sapere di aver avuto un record di presenze a palazzo Ducale con 8641 ingressi e 8526 a Palazzo Te, ben al di sotto dei visitatori del complesso del Piermarini, mentre l’ultima mostra all’Orangerie dedicata a Ligabue ha registrato 27mila visitatori, ma spalmati sui 4 mesi, tra febbraio e maggio.

Boom di visitatori alla Villa reale per almeno uno degli eventi nei quattro giorni

Va detto che nei 13.500 visitatori sono stati conteggiati tutti coloro che hanno scelto di visitare almeno una delle attrazioni previste nei quattro giorni, compresa la mostra dedicata a Keith Haring nell’Orangerie che sta avendo un ottimo successo di pubblico e la mostra appena inaugurata al Belvedere dedicata alle streghe.

«Il picco più alto di visitatori in villa – prosegue Di Stefano – si è avuto proprio nella giornata del 31 ottobre quando la villa è rimasta aperta fino alle 24 e abbiamo potuto organizzare più turni di visita».

Boom di visitatori alla Villa reale: valutazione per altre aperture settimanali, già prevista quella straordinaria a Natale

L’esperienza sta facendo fare delle valutazioni all’interno del Consorzio: «Stiamo pensando ad altre aperture settimanali visto il successo di visitatori della mostra all’Orangerie – spiega Di Stefano – e sicuramente posso anticipare che ci sarà un’apertura straordinaria per tutto il periodo delle feste natalizie a partire dal 26 dicembre all’8 gennaio».

Boom di visitatori alla Villa reale: novità alla caffetteria al piano terra

Qualcosa si muove anche al piano terreno dove, per migliorare l’accoglienza dei visitatori , da questo fine settimana è stato riaperto anche il bancone di destra della caffetteria: «Stiamo lavorando anche per arredare le cucine professionali della reggia, almeno per quanto riguarda la strumentazione fissa come le cappe di aspirazione – conclude Di Stefano – l’obiettivo è partire con un bando di affido del ristorante-caffetteria per il prossimo anno».