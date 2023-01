Apre la mostra di Munari il “precursore” al Must di Vimercate

Taglio del nastro per la mostra dedicata a Bruno Munari al Must di Vimercate. Sabato pomeriggio 28 gennaio a tenere a battesimo l’esposizione di 502 opere dell’artista futurista sono stati il sindaco Francesco Cereda, l’assessore alla Cultura Elena Lah, la curatrice Simona Bartolena, Luca Zaffarano e Silvana Sperati dell’associazione Bruno Munari.

Apre la mostra di Munari che con l’arte parla a tutti

“Siamo molto contenti di poter dare spazio al Must alle opere di Munari – ha detto il primo cittadino aprendo l’evento – perché il nostro obiettivo è portare in questo luogo ogni anno i lavori di un artista locale vimercatese e di un artista invece riconosciuto ad alti livelli come Munari”. Mentre Lah nel suo intervento ha spiegato come “quando ci è arrivata la proposta di esporre il pittore futurista non abbiamo avuto alcun dubbio perché secondo noi Munari con la sua arte sa parlare davvero a tutti”. Mentre Bartolena ha evidenziato come “Munari è stato un innovatore e un precursore in tanti ambiti creando nuove forme d’arte come la “pittura con la luce”. L’esposizione è visitabile a Vimercate fino al prossimo 30 aprile con anche dei laboratori per bambini. Tutte le info sono disponibili sul sito museomust.it