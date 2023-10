Vimercatese sotto scacco dei ladri, rubano pure i cani

Nonostante un presidio dell‘Arma dei carabinieri particolarmente attivo su tutto il territorio (ormai, dall’inizio dell’anno, gli arresti non si contano più), continua ad essere terra particolarmente ghiotta per le razzie, ai danni di privati e di aziende, che ormai imperversano in tutta la Brianza, e non solo.

Vimercatese sotto scacco dei ladri e il doppio colpo di Arcore

Ad Arcore lo scorso 3 ottobre, in via Garibaldi, alle ore 20 circa, alcuni malviventi, dopo aver forzato una finestra della villetta a due piani, e i proprietari erano tranquillamente a cenare nella loro taverna, hanno messo a totalmente a soqquadro l’intera stanza da letto, appropriandosi di tutti gli oggetti di valore che sono riusciti a trovare. I criminali tra l’altro, senza che nessuno se ne accorgesse, hanno pensato bene di chiudere a chiave la porta d’ accesso che dalla taverna conduce al primo piano e finita la razzia si sono dileguati nel buio. Ai proprietari, accortisi poco dopo di essere rimasti chiusi in taverna non è rimasto che dare l’allarme ai carabinieri di Arcore.

Sempre ad Arcore, e sempre il 3 ottobre scorso, e sempre con i proprietari presenti, in via Parini, a tarda sera, verso le ore 23, i “soliti ignoti” sono entrati da una finestra lasciata aperta e, anche qui, dopo essersi chiusi all’interno della camera stessa, non hanno risparmiato nessun angolo della stanza. I proprietari si sono accorti della “visita indesiderata” poco più tardi vedendo la camera in un disordine indescrivibile. Anche a loro non è rimasto che chiamare i carabinieri.

Vimercatese sotto scacco dei ladri tra Usmate, Brugherio e Ornago

A Usmate invece, ancora il 3 ottobre, in via Ugo Foscolo, a Velate, l’oggetto del desiderio dei ladri sono state due Mountain Bike che hanno asportato durante la notte dopo aver forzato l’ingresso di due garage.

Per i malviventi è andata male a Brugherio, in via Edison, quando verso le 11,30 sempre di martedì scorso, il padre del proprietario dell’abitazione si è trovato al cospetto i due sconosciuti che, qualificatisi come poliziotti, stavano tentando di forzare la porta d’ingresso. A quel punto l’uomo rispondeva che chiamava lui la Polizia per accertarsi della regolarità della loro presenza, ma è bastato questo per mettere in fuga i due malviventi.

Infine, per la serie “non ci facciamo mancare nulla”, ecco che a Ornago, mercoledì scorso, 4 ottobre, una donna che aveva lasciato per pochi minuti la sua vettura nel parcheggio del supermercato dove era entrata per fare un veloce acquisto, con dentro due spitz (cani di piccola taglia somiglianti molto al volpini), tornata indietro non trova più i suoi cagnolini. Disperata chiama i carabinieri di Bellusco che, presa visione delle videoregistrazioni dell’area, riconoscono subito una loro vecchia conoscenza autrice di quello che una volta si chiamava abigeato, furto di animali. Andati a casa della 42enne pregiudicata i militari hanno ritrovato i cagnolini, che hanno subito restituito alla loro padrona e denunciato per furto aggravato la ladra di animali.