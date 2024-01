Vimercate, truffa dell’acqua sventata: il finto tecnico è in casa, anziana chiama i carabinieri

Un’anziana di Vimercate, nella tarda mattinata di lunedì 8 gennaio, ha sventato una truffa da parte di un falso tecnico dell’acqua vestito con una tuta da lavoro, che si è presentato nella sua abitazione di via Adda.

Vimercate, truffa dell’acqua sventata: uomo in tuta da lavoro, alcuni comportamenti hanno insospettito la donna

Il soggetto, qualificatosi come impiegato della società dell’acqua, ha chiesto di accedere all’abitazione. Inizialmente la donna non si è fatta problemi e l’ha fatto entrare, ma poi, a seguito di un certo modo di fare del “tecnico” e dopo alcune richieste che sono suonate alquanto strane, la signora, mentre il truffatore fingeva di controllare tubature e l’acqua, si è defilata e ha chiamato i carabinieri raccontando cosa le stava accadendo e che l’uomo, in quel momento, era all’interno della sua abitazione.

I militari mettendo subito a fuoco che si stava consumando la classica truffa del tecnico dell’acqua, hanno dapprima messo sul chi va là l’anziana donna e quindi inviato immediatamente una pattuglia sul posto. Ma nel frattempo l’impostore, probabilmente sentendo che la sua vittima era al telefono con i carabinieri, non ha perso un solo minuto e si è allontanato velocemente, non prima però di essere riuscito ad appropriarsi di un piccolo anello che la donna aveva lasciato incustodito su un mobile.

Vimercate, truffa dell’acqua sventata: si è allontanato sentendo la telefonata, indagini in corso

Ormai certa dello scampato pericolo l’anziana vimercatese si è subito avvicinata a una finestra ed ha potuto vedere che il truffatore saliva a bordo di una piccola vettura, di colore bianco, facendo perdere, almeno per il momento, le sue tracce. I militari nel frattempo arrivati sul posto raccoglievano la testimonianza della donna e quindi diramavano immediatamente i dati per tentare di rintracciare quella piccola vettura che si stava allontanando dalla zona. Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono in pieno svolgimento.