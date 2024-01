Vimercate rifà i viali dei cimiteri

Non mancano mai i cantieri a Vimercate. Se da mesi sono in corso le riqualificazioni di Palazzo Trotti, il parco Sottocasa e l’asilo nido Giro Girotondo per diversi milioni di euro anche grazie a fondi Pnrr. Altri 100mila euro l’amministrazione li sta spendendo per altri piccoli interventi di manutenzione dei cimiteri e per mettere a disposizione dei bambini nuovi giochi. A fare il punto della situazione è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio che ha spiegato come “In queste settimane sistemeremo i viali d’ingresso dei cimiteri di Vimercate, Ruginello e Velasca (per circa 49mila euro ndr). Allo stesso tempo verranno installati nuovi giochi a Velasca e al parco Trotti. In più sempre nella frazione di Velasca nei pressi di Villa Volontieri sarà creata anche un’area cani”.

Vimercate rifà i viali e gli attraversamenti pedonali

Proprio in settimana è stata anche conclusa definitivamente la ciclopedonale della Ludovica a Oreno con anche un attraversamento più sicuro in prossimità della rotonda della stazione di servizio. Se questi sono interventi già in essere o addirittura conclusi, entro l’anno dovrebbero essere realizzati dei dossi in via Matteotti sempre a Oreno in prossimità delle scuole per far rallentare i veicoli e rendere ancora più sicuri gli attraversamenti per i pedoni. Sempre nel borgo c’è attesa per vedere riqualificare il parcheggio sterrato di via Santa Caterina non molto lontano dal camposanto della frazione vimercatese. I cantieri quindi ci sono tutto l’anno a Vimercate. Mercoledì 31 gennaio verrà presentato in consiglio comunale il bilancio preventivo e si potrà capire quale saranno gli investimenti per il 2024.