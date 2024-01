Vimercate: parte il progetto per il parcheggio di via Rota

Entra nel vivo la fase preliminare per arrivare alla realizzazione del nuovo parcheggio in via Rota a Vimercate. Dall’ultima seduta di giunta dell’anno appena trascorso è arrivato infatti il via libera al progetto esecutivo di completa riqualificazione dell’attuale parcheggio sterrato situato all’ingresso del borgo sull’incrocio con via Santa Caterina. Un ulteriore passo in avanti dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica avvenuta in settembre.

Nelle prossime settimane, sarà messo a gara per l’affidamento dei lavori e in primavera l’avvio del cantiere per una durata di circa 6 mesi. L’importo complessivo dei lavori è di oltre 710mila euro con la direzione lavori affidata all’architetto Adriano Colleoni.

Vimercate: progetto per il parcheggio di via Rota, parla la giunta

Lo stesso professionista lo scorso settembre aveva illustrato alcuni punti salienti del progetto in una serata pubblica durante la quale erano intervenuto anche il sindaco Francesco Cereda e l’assessore alla Cura della città Sergio Frigerio che aveva affermato: «Questa è un’opera attesa dalla cittadinanza – ha esordito -. Avevamo programmato di metterla a bilancio nel 2024 per poi realizzarla nel 2025 ma abbiamo deciso di anticiparla perché pensiamo sia un intervento strategico». Come approvato in fase preliminare il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione, a sostituzione dell’attuale sterrato, ridisegnando l’innesto su via Rota e collegando l’uscita del parcheggio verso Nord con la viabilità esistente. In questo modo sarà realizzato un percorso “ad anello” su via Santa Caterina. Gli stalli di sosta previsti sono 71, posizionati a lisca di pesce su entrambi i lati.

Vimercate: progetto per il parcheggio di via Rota, i dettagli

Oltre a questi ci saranno 2 stalli per disabili e altri 2 per la ricarica delle auto elettriche. Il progetto prevede la riqualificazione anche del verde con la messa a dimora di nuove alberature – nello specifico si tratterà di tigli – ogni 4 o 5 stalli di sosta, il posizionamento di nuove panchine, il completo rifacimento dell’illuminazione e una nuova ciclabile tra il parcheggio e via Santa Caterina e via Rota. Il tutto eliminando completamente le barriere architettoniche e, come spiegato in fase di presentazione con materiali che si sposano con l’attuale estetica del borgo. Con questo intervento cambierà anche la viabilità di alcune vie limitrofe rispetto all’aera di intervento, e con la creazione di un anello di sensi unici che prevede come ingresso proprio il nuovo parcheggio e via Santa Caterina che sarà solamente in uscita.n