Vimercate, litiga in piena notte con la compagna e assale i carabinieri: arrestato un 46enne

Avrebbe litigato con la compagna e si sarebbe scagliato contro i carabinieri giunti sul posto dopo una chiamata al 112. Arresto in flagranza di reato per un 46enne italiano, a Vimercate, lo scorso 5 marzo, con l’accusa di “violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale” e “lesione personale”. La lite tra la coppia sarebbe scoppiata in piena notte, nel centro storico della città tanto che qualcuno, all’udire grida e rumori, ha chiamato il 112.

Vimercate, arrestato un 46enne: sottoposto all’obbligo di firma

Dalla centrale operativa sono state inviate sul posto due pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Bernareggio e Vimercate: all’interno dell’appartamento il compagno della donna, forse sotto gli effetti dell’alcol, dicono dall’Arma, avrebbe opposto resistenza ai militari che, una volta bloccato, l’hanno condotto al Comando Compagnia di Vimercate e dichiarato in stato di arresto. L’uomo è stato trattenuto per una notte presso le camere di sicurezza e il giorno successivo sottoposto a rito direttissimo con la convalida dell’arresto. Il giudice l’ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma tutti i giorni presso la Stazione Carabinieri.