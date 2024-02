Vimercate: le corse dei bus saltano e i viaggiatori si arrabbiano

Quanto è complicato circolare con i pullman nel Vimercatese? Secondo alcuni utenti del servizio lo è fin troppo tra corse che saltano e ritardi, il tutto a fronte di regolare e caro abbonamento pagato per salire sul torpedone e raggiungere la meta.

Non ultimo un viaggiatore ha voluto segnalare il disservizio o meglio i disservizi ad Atm Net evidenziando che sabato 10 febbraio è completamente saltata la corsa delle 16.39 (Linea Z323)dalla stazione dei pullman di piazza Marconi per arrivare a Codogno Monzese e si è visto costretto ad attendere un’altra mezz’ora per aspettare la corriera successivo. Stesso disagio due giorni più tardi lunedì 12 febbraio quando alla fermata di Cologno non si è presentato nessun bus (linea Z322) alle 17.40 per spostarsi verso Porto d’Adda (frazione di Cornate) e si è dovuto aspettare un’altra ora in attesa che arrivasse il pullman successivo.

Vimercate: le corse dei bus saltano e lo sfogo verso Neet

«Paghiamo un abbonamento salato per avere questi continui disservizi? E non rispondete con le solite chiacchiere che siete sotto-organico e storie simili. Paghiamo un servizio che non siete in grado di offrire. Siamo stufi. Stufi. La pazienza è finita. Basta» ha scritto infuriato l’ utente residente a Busnago.

Una situazione che a quanto pare va avanti da tempo soprattutto per chi arriva da fuori Vimercate, dove ogni giorno arrivano in migliaia per lavoro o per frequentare le scuole superiori dell’onnicomprensivo di via Adda. Più volte i sindaci del Vimercatese si sono lamentati di questa criticità coinvolgendo anche l’Agenzia del Trasporto Pubblico di Milano, Monza, Lodi e Pavia chiedendo una maggior attenzione per le corse e la puntualità degli autobus che spesso vengono ridotti soprattutto nella Brianza Est durante i weekend rendendo complicato se non impossibile spostarsi da un Comune all’altro senza mezzi propri. In un’area tra l’altro al confine proprio tra le province di Monza, Milano e Bergamo.