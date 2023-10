Vimercate: la carica dei 1001 alla StraVimercate

Ben 1001 i partecipanti che domenica mattina 8 ottobre hanno preso parte alla 23esima edizione della StraVImercate organizzata dall’Assessorato allo Sport e dalla polisportiva Di.Po per tenersi in forma nel verde di Vimercate e le sue frazioni.

Vimercate: la carica dei 1001 e la premiazione

Il gruppo più numeroso composto da 52 persone è stato “Far Rumore” premiato dal vicesindaco Mariasole Mascia e dal presidente della Di. Po. Stefano Sala.

60 i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione tra cui l’AVPS, l’associazione Carabinieri, gli Alpini e volontari e amici della Di.Po.

Vimercate: la carica dei 1001 e l’arrivo in oratorio

Al traguardo nei cortile dell’oratorio giovanile Cristo Re che come sempre si offre disponibile ad ospitare la Stracittadina era presente un stand informativo del progetto MuVim che sarà inaugurato il prossimo 21 ottobre con nuovi percorsi per camminare in mezzo alla natura.