Vimercate: il flashmob delle donne chiede il cessate il fuoco delle guerre

Le donne sono scese in piazza a Vimercate come in tante altre città d’Italia per chiedere il cessate il fuoco per le diverse guerre nel mondo. Le signore si sono presentate sabato pomeriggio 3 febbraio di fronte a Palazzo Trotti in piazza Unità d’Italia vestite di nero con uno straccio bianco legato al braccio in segno di pace e ciascuna con un cartello da mettere al collo con una lettera della frase “Cessate il fuoco”.

Vimercate: il flashmob delle donne anche a Monza

Il flashmob è stata promossa dall’associazione Donne in Cammino per la Pace a cui ha aderito anche il sodalizio locale di Donne Diritti dell’Arci Aldo Motta di Vimercate e ha avuto luogo anche a Monza.