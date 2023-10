Vimercate: il dottor Bordin guida la medicina generale all’ospedale

Il dottor Giorgio Bordin è il nuovo primario della struttura di Medicina Generale dell’Ospedale di Vimercate. Ha preso servizio in corsia il 9 ottobre scorso.

Vimercate: il dottor Bordin “Un ottimo team, proseguiamo su questa strada”

“Già in questi primi giorni di attività – spiega il neo primario – ho riscontrato la presenza e l’impegno in reparto di un team di professionisti di assoluto valore, capaci e con un equilibrio organizzativo consolidato, efficace e sufficientemente efficiente”. “Il mio obiettivo – aggiunge Bordin – è consolidare ulteriormente e arricchire questo lavoro e spirito di squadra, consapevole delle nuove sfide imposte dalle complessità che sta vivendo il sistema sanitario, la rete tra ospedale e territorio”. La sua esperienza professionale è lunga e corposa.

Vimercate: il dottor Bordin e le precedenti esperienze professionali

Laureato in Medicina all’Università di Torino, si è poi specializzato in Immunologia e Allergologia, alla Sapienza di Roma, in Medicina Interna all’Università degli Studi di Milano e in Reumatologia presso lo stesso ateneo. Bordin, prima di approdare a Vimercate, ha lavorato in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate: presso la Medicina dell’Ospedale di Novara e, come direttore dell’analoga struttura, presso il presidio ospedaliero Bassini di Cinisello Balsamo. In area privata convenzionata, invece, è stato Direttore del Dipartimento Medico dell’Ospedale “Piccole Figlie” di Parma e direttore sanitario alla Clinica Polispecialistica di Paderno Dugnano.