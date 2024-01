Vimercate: grave investimento, donna in ospedale in codice rosso

Grave investimento a Oreno di Vimercate. Nella serata di lunedì 29 gennaio verso le 19 una donna è stata travolta da un veicolo in via Matteotti all’altezza del civico 27. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso. La ferita è stata trasferita con la massima urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilevamenti di rito.

Vimercate: grave investimento e la via Matteotti

Sulla stessa strada prossimamente l’amministrazione comunale installerà dei dossi per far rallentare i mezzi in transito soprattutto nei pressi degli attraversamenti vicino alle scuole.