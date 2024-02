Vimercate: gli amanti scoperti dal marito tradito chiamano spaventati i carabinieri

Amanti clandestini vengono intercettati dal marito e finiscono tutti davanti alla caserma dei carabinieri di Vimercate, in via Damiano Chiesa. È accaduto nella tarda sera di mercoledì 28 febbraio.

Due amanti, entrambi residenti in provincia di Lecco, si erano appartati in un angolo tranquillo di via Bergamo e, mentre erano intenti a scambiarsi effusioni, si sono accorti dei fari di una vettura che si avvicinava alla loro “alcova”.

Guardando anche un po’ intimoriti, devono aver subito fatto i conti con la dura realtà: quella vettura che si stava avvicinando era del marito di lei. “Cielo… mio marito….”, deve aver esclamato con la voce strozzata.

Vimercate: gli amanti scoperti dal marito e l’inseguimento

Figuriamoci. Si riassettano, mettono in moto e via più veloci del vento. Ma lui, il marito, non molla. Li insegue e dimostra di non volerli assolutamente perdere. Tanto che i due fedifraghi, messa forzatamente da parte la passione, e sempre più impauriti, non trovano altra soluzione, nel timore di reazioni estreme, che chiamare i carabinieri.

Ed è per questo che si ritrovano tutti davanti alla caserma di Vimercate. Qui i militari, abituati a sentire di storie di tradimenti, stemperano gli animi, riportano tutti alla calma e quindi li convincono a tornare alle loro abitazioni e “chiarirsi”, sempre con calma. Impossibile immaginare il confronto di “chiarimento” fra i due coniugi.