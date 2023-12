Vimercate: gli alpini aiutano le famiglie in difficoltà con una donazione

Gli alpini di Vimercate aiutano le famiglie in difficoltà economica. Nell’ultima seduta prima della pausa natalizia, il 20 dicembre scorso, l’assessora alla Cura delle Persone, Maria Teresa Foà ha reso noto alla giunta la destinazione del contributo di 1.000 euro da parte del gruppo alpini di Vimercate, che in occasione delle festività natalizie del 2022, per tramite del proprio capogruppo, ha espresso la volontà di erogare a titolo di donazione un contributo economico al fine di supportare famiglie residenti in Vimercate in gravi difficoltà economiche. L’assessora e l’Ufficio Servizi Sociali hanno preso atto della disponibilità e hanno ritenuto opportuno utilizzare il denaro integrando il capitolo di spesa relativo ai contributi concessi per assistenza a nuclei famigliari o a singoli in condizioni di disagio economico.

Vimercate: gli alpini aiutano le famiglie e il grazie di Foà

“Ancora una volta il gruppo alpini di Vimercate è sceso in campo per distinguersi come Associazione sempre attenta alla comunità e sempre disponibile alla collaborazione- ha fatto sapere Foà -. Un regalo con un valore simbolico significativo, alla luce delle evidenti fatiche economiche e del diffuso disagio sociale che oggi molte persone vivono. Significativa anche la relazione costruttiva con il nostro Ufficio Servizi Sociali, cui il gruppo alpini ha conferito la fiducia affinché questi contributi venissero erogati nel rispetto di corrette valutazioni e sulla base dei regolamenti comunali, con lo scopo di soddisfare il maggior numero di richieste pervenute nel corso dell’anno 2023. Agli alpini di Vimercate va il mio personale ringraziamento a nome dell’Amministrazione e della comunità intera”.