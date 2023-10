Vimercate: giovane accoltellata dal fidanzato è grave in ospedale

Accoltellata dal fidanzato finisce in ospedale in gravissime condizioni. La giovane 21enne originaria di Vimercate, ma residente a Como è stata ripetutamente colpita da fendenti dal compagno 25enne nella loro casa nella città lacustre, dove convivevano da circa un mese. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno trasferito d’urgenza la donna nel nosocomio comasco, dove è ancora ricoverata, mentre le forze dell’ordine hanno tratto in arresto il giovane già noto per altri reati.

Vimercate: giovane accoltellata e il fidanzato in carcere

Secondo quanto trapela l’aggressione ai danni della 21enne non sarebbe avvenuta al culmine di una lite, ma mentre la stessa ragazza giovedì sera 12 ottobre stava riposando a letto. Intanto proseguono le indagini da parte degli inquirenti sul caso, per il momento il 25enne rimane in carcere.