Vimercate: Elettra Lamborghini scopre la città con Roberto Rampi

Elettra Lamborghini fa visita al Must di Vimercate. La cantante e conduttrice televisiva ha fatto capolino nel museo insieme al senatore ed ex assessore Pd Roberto Rampi venerdì 30 settembre.

Vimercate: Elettra Lamborghini e l’incontro non casuale

“Incontro non casuale. Sono stato messo in contatto con lei da persone che la conoscono da tempo – ha raccontato Rampi –.Piccolo giro in centro e un the caldo. Qualche racconto sulla Brianza, su Villa Sottocasa, sui nostri monumenti e qualche idea su poter in futuro conoscere meglio questo territorio che sta scoprendo e magari raccontarlo cosa che con sul suo potenziale potrebbe far conoscerne meglio la bellezza”.

Vimercate: Elettra Lamborghini apprezza la Brianza Est

In realtà non è la prima volta che mette piede in città, ma già nel 2019 aveva girato un videoclip con Guè Pequeno e chissà se questa visita a sorpresa potrà portare altre novità artistiche da parte della cantante? “Abita in zona, apprezza molto la nostra città, la trova una delle più belle e vuol conoscerla meglio. Del Vimercatese ha apprezzato la qualità della vita, il verde, la vicinanza a Milano. Un bel messaggio per il nostro territorio” ha concluso orgoglioso Rampi che le ha fatto da Cicerone.