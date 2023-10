Vimercate e Burago danno il benvenuto al nuovo prevosto monsignor Rolla

“Sono qui per camminare insieme a voi, perché solo stando insieme si può lavorare in maniera più onesta e più leggera per tutti”. Questo in estrema sintesi il messaggio di monsignor Maurizio Rolla che ha fatto domenica pomeriggio 1° ottobre il suo ingresso ufficiale come responsabile della comunità pastorale Beata Vergine di Vimercate e Burago.

Vimercate e Burago: monsignor Rolla “Camminiamo insieme”

L’ex vicario episcopale della zona di Lecco ha da prima guidato una processione per le strade del centro con la statua della Madonna sul carro fiorito, poi una volta entrato nel santuario ha rinnovato le promesse ha formalmente accettato l’incarico dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini che ha cominciato la celebrazione eucaristica solenne in una chiesa gremita tra le autorità civili, le associazioni e gli ex parrocchiani di monsignor Rolla. “Il mio predecessore don Mirko Bellora ha definito questa comunità pastorale un bambino che sta in piedi– ha proseguito il sacerdote durante l’omelia -, il mio compito sarà quello di non farlo cadere e fargli fare qualche passo in avanti. C’è grande gratitudine nel mio cuore per questa bella accoglienza”.

Vimercate e Burago e il benvenuto dei sindaci

Al termine della messa il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e il primo cittadino di Burago Angelo Mandelli hanno dato il loro benvenuto al nuovo prevosto promettendogli massima disponibilità e la porta dei Comuni sempre aperta. Inoltre la comunità ha anche voluto regalare a monsignor Rolla due libri sulla storia del santuario e della collegiata di Santo Stefano oltre a un pc. La festa si è conclusa in piazza Unità d’Italia con un rinfresco offerto dai ragazzi dell’Ecfop.