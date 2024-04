Vimercate dice no alla mafia con l’Albero dei Tutti: è nel cortile di Villa Sottocasa

Parterre di alto livello sabato mattina 13 aprile nel cortile di Villa Sottocasa per l’inaugurazione dell’Albero dei Tutti per dire ancora una volta no alla mafia. a Vimercate A fare gli onori di casa ci hanno pensato il sindaco Francesco Cereda e l’assessore alla Legalità Riccardo Corti davanti al prefetto Patrizia Palmisani, al questore Salvatore Barilaro e al curatore generale della Fondazione Falcone Alessandro De Lisi.

Vimercate dice no alla mafia e le parole del sindaco Francesco Cereda

“Quest’opera è un presepe laico che ricorda le vittime di mafia e non è un caso che la punta dell’Albero dei Tutti dove è rappresentato da Giovanni Falcone punta verso il nostro Comune per ribadire l’impegno di tutti per la legalità – ha detto nel suo intervento il primo cittadino -. Dobbiamo custodire quest’opera di Gregor Prugger sia a livello fisico che nelle nostre menti e può essere l’occasione per raccontare ai nostri figli e ai nostri nipoti quello che è accaduto”.

Vimercate dice no alla mafia: gli interventi del prefetto e del questore

Mentre il prefetto ha sottolineato come “si è fatto tanto contro la mafia, ma la battaglia non è ancora finita e la dobbiamo combattere tutti insieme perché le organizzazioni mafiose sono mutevoli e e riesce a penetrare nell’animo delle persone rendendo la vita impossibile. Per questo dobbiamo continuare a lottare”. Sulla stessa linea di pensiero anche il questore che ha ribadito come “su certi temi come questo le istituzioni ci sono e lavorano spalla a spalla, questo è un segnale importante e lo dobbiamo fare anche per le nuove generazioni anche perché le vittime di mafia sono 1097 di cui 122 bambini”.

Vimercate dice no alla mafia e le parole di Corti e De Lisi

Corti ha invece parlato di “rinascita in questa primavera con l’Albero dei Tutti dove il concetto di legalità passa dai cittadini e noi nel nostro piccolo ci siamo impegnati con anche due progetti come il consiglio comunale dei ragazzi e le consulte di quartieri. Dobbiamo saper prendere i frutti di questo Albero nelle nostre vite”. A chiudere ci ha pensato De Lisi che ha evidenziato come “sembra passato un secolo dagli attenti di mafia, ma in realtà è cambiato solo il secolo e io sono nato nel posto sbagliato (Palermo) con la possibilità però di cambiare le cose. Solo mischiandoci tra finanzieri, pittori, sindaci, poliziotti. Cittadini possiamo essere una collettività e una comunità forte. Solo così oggi la mafia perde e Vimercate vince”.In rappresentanza della Provincia di Monza era presente il vicepresidente Claudio Rebosio, oltre a tutte le forze dell’ordine e l’associazione Agende Rosse, oltre a giunta e consiglieri di Vimercate. La mattinata si è conclusa con un rinfresco offerto da Enaip.