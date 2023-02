Vimercate: cominciato il cantiere per la nuova passerella sul Molgora

Iniziati a Vimercate i lavori di sondaggio del terreno propedeutici all’intervento di rifacimento dell’attuale passerella pedonale sul torrente Molgora, lungo la strada vicinale San Maurizio – Passirano, dopo la via Al Montalino (Vimercate nord). La giunta comunale nelle scorse settimane ha approvato il progetto da 265mila euro che vedrà la realizzazione di una passerella con struttura in acciaio e la riqualificazione delle rampe di accesso alla pensilina e del tratto della strada vicinale e un di tratto di Via Al Montalino.

Vimercate: cominciato il cantiere e le parole di Frigerio

“Abbiamo deciso di sistemare la passerella e riqualificare il percorso visto il crescente utilizzo da parte dei cittadini e dei runner– aveva commentato lo scorso dicembre Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città -.Un sentiero all’interno del parco Pane che i cittadini con le restrizioni imposte dalla pandemia hanno riscoperto per fare dell’attività sportiva all’aria aperta e che ancora oggi viene utilizzato. Con la riqualificazione mettiamo in sicurezza questo attraversamento sul torrente Molgora”.