Vimercate: c’è una luce in fondo al tunnel dei fratelli che da un anno vivono in auto col cane Shana

Un proverbio africano dice che: “Non è la mano che dona, ma il cuore“. E la Brianza ha risposto d’impeto, con la sua proverbiale generosità. E così per Emanuele e Cosimo, due fratelli caduti in disgrazia durante la pandemia del Covid, comincia a vedersi un po’ di luce.

Vimercate: c’è una luce in fondo al tunnel, in settimana in tv il servizio che ha acceso i riflettori su Emanuele e Cosimo

Tutto è iniziato con un servizio delle “Iene”, il noto programma di Mediaset andato in onda martedì 19 febbraio, che ha reso nota la storia andando a trovarli nel parcheggio alle Torri Bianche, a Vimercate, dove vivono da circa un anno dormendo nella loro auto, assieme a un magnifico pastore tedesco femmina, di nome Shana, compagna inseparabile nella loro vita. Gli inviati erano già andati in Comune a Ornago nel mese di febbraio.

Un intero inverno trascorso così, cercando di ripararsi dal freddo con coperte recuperate anche grazie alla generosità di passanti sconosciuti divenuti ormai compagni occasionali della loro quotidianità. E tutto perché, a quanto si è appreso, coloro che sono stati interpellati, non vogliono affittare loro una casa poiché “c’è anche un cane…”. Una casa desiderata pagando un regolare affitto, ma niente: c’è Shana che non è gradita ai proprietari di case.

Vimercate: c’è una luce in fondo al tunnel, proposte concrete dopo l’appello delle Iene

Ma ecco che dopo l’appello lanciato dalla trasmissione di Italia1 il miracolo si avvera. Alcune persone si offrono di affittare loro una casa, altri portano abiti, coperte, altri ancora da mangiare, sia per loro che per Shana. È la generosità della Brianza che, pungolata, è incapace di restare insensibile davanti a tanta intollerabile sofferenza.

Vimercate: c’è una luce in fondo al tunnel, l’incontro con Emanuele

Il Cittadino ha incontrato Emanuele all’ingresso del supermercato alle Torri Bianche. È in compagnia della sua Shana. Cosimo è al lavoro, in una multinazionale metalmeccanica di Concorezzo. Molte persone passando salutano con cordialità, molte altre offrono qualcosa da mangiare: chi gli porta una brioche, chi porge un pacchetto di alimenti per animali. Lui ringrazia, si commuove, gli occhi diventano lucidi.

Vimercate: c’è una luce in fondo al tunnel, «è un anno che non dormiamo in un letto»

Quindi il servizio delle Iene è stato utile?

«Sì, sì – risponde sorridendo e quasi commosso – Molte persone si sono avvicinate, mostrando tanta solidarietà, alcuni mi hanno offerto la casa, altre da mangiare, vestiti, scarpe, altre tutte cose che in effetti in questa situazione ci sono davvero utili».

Allora questa parentesi della vostra vita potrebbe presto essere dimenticata?

«Sì, sembra proprio di sì. Stanno valutando tutto dopodiché finalmente dovremmo vedere un po’ di luce. Tutto arriverà a mio fratello perché è solo lui che ha un telefonino dove può ricevere messaggi. Tra l’altro dovremmo aver trovato proprio qua vicino, che è anche utile per Cosimo che sarebbe vicino alla ditta dove lavora… È ormai un anno che non dormiamo in un letto, ed è la cosa che più desideriamo…».