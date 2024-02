Ornago: Le Iene in paese, inviati in Comune per “una situazione socialmente delicata”

A Ornago sono arrivate Le Iene. Mercoledì, 21 febbraio, gli inviati della trasmissione in onda su Italia 1 sono stati visti entrare in Comune e ben presto a la voce è iniziata a circolare in paese. Il gruppo di maggioranza SiAmo Ornago ha tempestivamente rilasciato una nota per precisare le motivazioni della “visita”.

Ornago: Le Iene in paese, il gruppo di maggioranza spiega il motivo

“La trasmissione televisiva “Le Iene” ha fatto visita al nostro Comune per parlare della situazione di una persona che versa in una situazione socialmente molto delicata – si legge nella nota – Nel corso di questi mesi sono stati fatti sforzi per trovare una soluzione, ma per varie ragioni non è semplice giungere ad una risposta definitiva. La trasmissione ha ricevuto tutte le delucidazioni del caso in uno spirito di collaborazione, nella speranza che a breve possano esserci sviluppi positivi e che la risonanza nazionale possa aiutare”.

Ornago: Le Iene in paese, «caso già sotto attenzione, speriamo in un risultato positivo»

«Si tratta di una situazione molto delicata e riguarda un cittadino che al momento versa in uno stato di difficoltà, senza una casa dove stare – aggiunge il sindaco Daniel Siccardi – Il caso è già sotto attenzione e già ci sono stati dei tentativi per risolvere la questione ma purtroppo la soluzione che era stata trovata non era risultata percorribile, perché il luogo individuato non accetta animali e la persona ha un cane. Speriamo quindi che si possa arrivare a un risultato positivo della vicenda anche attraverso l’intervento di un privato».