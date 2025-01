Vimercate: addio al semaforo del Pagani, la fase 3 dei lavori per la rotatoria

Nuovo step della riqualificazione dell’incrocio del Pagani sulla Sp 45, fra Villasanta e Vimercate, verso la nuova rotatoria. Da mercoledì 29 gennaio parte la fase 3 dei lavori, “con l’apertura a circolazione rotatoria dell’attuale intersezione – fa sapere la Provincia di Monza in una nota – la realizzazione dell’isola centrale e delle isole direzionali della rotonda e la contestuale disattivazione dell’impianto di semaforizzazione“.

Vimercate Sp 45 Cantierizzazione Fase 3

Vimercate: addio al semaforo del Pagani, attenzione alla circolazione sulla provinciale e le vie adiacenti

Con la fase 3 si spegne il semaforo ed è previsto che possano verificarsi disagi alla circolazione lungo la provinciale e le strade adiacenti, in particolar modo via del Salaino e via Oreno. Il cantiere proseguirà ancora per qualche mese e vedranno nelle prossime fasi la realizzazione delle aiuole direzionali della rotatoria, il completamento della pista ciclopedonale con la posa dei guard rail, le attività di asfaltatura, il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione dell’impianto di illuminazione e dei portali di attraversamento pedonali.

Il costo dei lavori è stimato in 800mila euro.