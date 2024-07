Concorezzo vuole una ciclabile sulla sp45 e i tempi per la rotonda del Pagani si allungano

Concorezzo vuole anche una ciclabile per attraversare la sp45 all’altezza del Pagani di Vimercate e i tempi per concludere la rotonda slitteranno oltre il 22 ottobre.La pista dovrebbe connettere anche via del Salaino e via Oreno. Al momento quindi in Provincia è in corso la redazione di perizia della variante e del nuovo progetto della pista ciclabile, che comporta un adeguamento del progetto in termini di illuminazione pubblica e barriere di sicurezza ed una estensione dell’area di intervento, con anche occupazione di aree di private quale quella dello stabilimento Pagani, occupazione che implica a sua volta la demolizione e la ricostruzione in arretramento della recinzione relativa.



Concorezzo vuole una ciclabile sulla sp45 e il cantiere in corso

Per quanto riguarda i lavori in corso, si sta intervenendo nelle zone di futuro allargamento della carreggiata: in queste aree sono stati eseguiti gli scolturamenti (particolari tipi di scavi), gli spostamenti dei sottoservizi interferenti ed il tracciamento di quelli di progetto, oltre alla predisposizione della nuova fondazione stradale.

Al momento, la viabilità esistente non ha subito modifiche, ad eccezione delle demolizioni delle isole spartitraffico, ad ogni modo illuminazione e impianto semaforico sono in esercizio. Tutta l’opera ha un costo di circa 800mila euro e i lavori cominciati a fine maggio a questo punto dovrebbero durare oltre i cinque mesi previsti. La nuova rotonda che andrà a sostituire il semaforo dovrebbe alleggerire le code sulla sp45 da sempre piena di traffico negli orari di punta, Allo stesso tempo gli automobilisti dovranno pazientare durante le fasi cruciali del cantiere che interesseranno la strada che divide Vimercate da Concorezzo.