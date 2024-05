Vimercate, scattano i lavori preparatori per realizzare la rotonda del Pagani

La rotonda al posto del semaforo del Pagani a Vimercate sarà presto realtà. Nelle ultime settimane sono stati assegnati i lavori di riqualificazione sulla sp45 da parte della Provincia di Monza e Brianza e da martedì 28 maggio cominceranno i lavori propedeutici al cantiere.

Vimercate, scattano i lavori e presto il cantiere

Gli operai provvederanno al taglio del verde, alla rimozione di vecchi cartelli e ostacoli per permettere magari già in estate la creazione del tanto agognato rondò che dovrebbe eliminare le code che si formano all’incrocio semaforico tra la sp45, via Del Salaino e via Oreno.