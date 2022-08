Villasanta: pronto al via il cantiere del nuovo comando dei vigili

Inizieranno la prossima settimana i lavori per la realizzazione del nuovo comando della Polizia locale di Villasanta. La stazione sorgerà nel quartiere San Fiorano, tra le vie Garibaldi e Grandi.

Villasanta: pronto al via il cantiere e il progetto

Il progetto prevede la demolizione e la costruzione della nuova struttura che si svilupperà su due piani fuori terra, per un totale di 232 metri quadrati. Addio quindi (appena saranno ultimati i lavori) alla piccola sede che ora è operativa in Villa Camperio. In base al progetto approvato al piano terra troveranno spazio tre uffici, due spogliatoi con bagni e docce, l’ingresso con la sala d’attesa, l’archivio e la camera di sicurezza con un ulteriore bagno. Al primo piano è previsto un ufficio e un locale tecnico, mentre un edificio secondario sarà disposto su un unico piano per 55 metri quadrati e verrà destinato a magazzino per le attrezzature in dotazione alla Polizia locale e alla Protezione civile. L’intervento, annunciato nella giornata di venerdì 26 agosto, e che dovrebbe prendere il via a partire da lunedì 29 agosto, è inserito nel Piano attuativo del 2013 e confermato anche nella variate approvata nel 2018 che interessa l’ex fabbrica Tronconi sul cui terreno sorgerà il nuovo comando. L’azienda è stata attiva dall’inizio del Novecento e fino agli anni Settanta. È stata poi demolita definitivamente nel 2019 dopo oltre quarant’anni di inattività.

Villasanta: pronto al via il cantiere e le opere connesse

Il piano di costruzione, oltre al nuovo comando della Polizia locale, prevede anche altre opere di urbanizzazione annesse. Verranno infatti incrementati i parcheggi sui lati di via Garibaldi e via Grandi. Ma non solo. È prevista anche la realizzazione di un’area destinata a verde pubblico che accoglierà al suo interno la ciminiera della vecchia Tessitura Enrico Tronconi, ultima testimonianza del passato industriale dell’area. La torre è stata volutamente conservata e recuperata a testimonianza della storia industriale di San Fiorano. Resterà in piedi e perfettamente inserito nel progetto anche il cancello in ferro battuto che delimitava l’accesso all’azienda e che, una volta ultimati i lavori, farà da varco di accesso al comando dei vigili.

Villasanta: pronto al via il cantiere e e le parole dell’assessore Sormani

«Siamo molto contenti di poter finalmente vedere e annunciare l’inizio dei lavori del nuovo comando della Polizia locale – ha commentato soddisfatto l’assessore all’Urbanistica, Carlo Sormani -. Il suo completamento ci permetterà di spostare un servizio pubblico essenziale nel quartiere di San Fiorano e garantirà anche la possibilità di recuperare spazi all’interno di Villa Camperio, spazi che saranno destinati ad attività culturali e associative. Il progetto – aggiunge Sormani – non prevede oneri direttamente a carico del Comune. Nei prossimi mesi insieme all’Ufficio Sviluppo del territorio e in collaborazione con la Polizia locale, seguiremo da vicino l’attuazione dei lavori che ci auguriamo possano procedere