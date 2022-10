Villasanta: niente intervallo all’Area Feste per gli alunni della scuola Villa, genitori infuriati

Niente intervallo nell’area feste per i bambini della scuola Villa a Villasanta A deciderlo è una circolare firmata dalla dirigente, Nora Terzoli. Una decisione inaspettata che ha mandato su tutte le furie i genitori degli alunni che hanno pensato di rivolgersi direttamente alla dirigenza per chiedere conto di una scelta che non condividono.

Villasanta: niente intervallo all’Area Feste e la circolare

“A seguito di una relazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi della scuola – si legge nel testo della circolare inviata ai genitori degli alunni – in merito all’idoneità dello spazio area feste per poter passare gli intervalli in modo continuativo, si comunica la sospensione per ragioni di sicurezza della possibilità di accedere a questo spazio”.

Villasanta: niente intervallo all’Area Feste e la rabbia dei genitori

Una decisione che ha colto di sorpresa i genitori, molti dei quali già contrari alla presenza del cantiere per la posa dei prefabbricati destinati ai bambini dell’asilo Tagliabue, aperto proprio nel giardino della scuola di via Negri. Eppure l’area feste è stata utilizzata durante gli anni di emergenza Covid, come spazio aggiuntivo all’aperto, per consentire l’intervallo nel rispetto delle regole del distanziamento. Ora, che oltretutto parte del giardino interno della scuola è occupato dal cantiere, ai bambini della primaria sarà negato anche l’utilizzo di quest’area verde.A lasciare perplessi i genitori è in particolare la mancanza di spiegazioni da parte della scuola riguardo la presunta inidoneità dell’area “per ragioni di sicurezza” – come si legge nella circolare – dal momento che la stessa è stata utilizzata fino allo scorso anno scolastico.

Villasanta: niente intervallo all’Area Feste e l’attenzione del Comune

Della questione si è discusso anche durante l’ultima seduta del consiglio comunale che si è svolto lo scorso 29 settembre. «L’amministrazione è disposta a intensificare la pulizia nell’area feste – ha spiegato il sindaco, Luca Ornago -. Ora i cestini vengono svuotati tre volte alla settimana, possiamo prevedere una pulizia quotidiana di tutta l’area e predisporre anche dei cartelli che informino i visitatori di prestare particolare cura alla zona dal momento che è un giardino frequentato dai bambini».

Villasanta: niente intervallo all’Area Feste e la questione non chiusa

La questione quindi potrebbe non essere del tutto conclusa. Nella circolare infatti la dirigente spiega di essere “in attesa di ulteriori valutazioni che prevedano in particolare la delimitazione di un’area specifica dedicata agli alunni”. Una soluzione che potrebbe rendere ancora più sicuro per i bambini l’utilizzo dell’area feste, qualora venisse delimitata una zona per gli alunni della scuola Villa.