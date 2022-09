Villasanta: Festa dello sport, società in piazza Europa

Torna in piazza la Festa dello sport a Villasanta. L’appuntamento è per sabato 10 settembre a partire dalle 16, nella rinnovata piazza Europa. Una kermesse che torna dopo la pausa obbligata del Covid – 19 nel 2020, per mettere in vetrina le principali realtà sportive locali che operano sul territorio.

Villasanta: Festa dello sport, quindici associazioni in piazza

Le quindici associazioni sportive che fanno parte del Tavolo dello Sport operativo in Comune saranno tra le protagoniste dell’evento con gli stand informativi e la possibilità di incontrare e confrontarsi con gli atleti, e conoscere così le proposte sportive per la prossima stagione.

Un’occasione per chi ancora è indeciso riguardo allo sport da praticare durante l’anno, ma in generale per tutti, soprattutto i più piccoli, per provare in prima persona divere discipline sportive.

Villasanta: Festa dello sport, sabato dalle 16 esibizioni e prove

Durante tutto il pomeriggio, infatti, sono previste esibizioni organizzate dagli sportivi che fanno parte delle diverse associazioni. Momenti di spettacolo, esibizioni pratiche e la possibilità di cimentarsi con sport differenti, supportati da tecnici ed esperti.

Del Tavolo dello Sport fanno parte Robur et Virtus, Asd Judo Brianza, Athletic club, Cai, Cosov, S.S. Real Villasanta, Team 86 Basket, Tennis Club Villasanta, Gruppo pescatori Villasanta 1945, Passi d’autore, Gruppo podistico Villasanta, Sport club Gerbi 1910, Asd New Sinergy, A.G.Calcio, Ng Dance. A presiedere il gruppo è Tino Rossi, dell’Athletic Club.

Villasanta: Festa dello sport, fermata solo dalla pandemia

«La Festa dello sport è un evento al quale teniamo molto, sospeso solo nel 2020 a causa delle restrizioni della pandemia – spiega Lorenzo Galli, consigliere con delega allo Sport – Grazie al coinvolgimento del Tavolo dello Sport e di tutte le associazioni sportive è uno di quegli esempi virtuosi di collaborazione tra le istituzioni e i cittadini e rende più visibile, anche per chi non la conosce, la ricchezza dell’offerta sportiva-educativa del nostro territorio».

Villasanta: cos’è il Tavolo dello Sport

Il Tavolo dello Sport è un organismo consultivo promosso dall’amministrazione comunale, nato per raccogliere indicazioni sul tema dello sport direttamente dagli educatori che operano nel settore e nelle società sportive attive sul territorio. Uno strumento pensato per promuovere lo sport come elemento fondamentale per la crescita completa dei bambini, dei ragazzi e degli adulti dal punto di vista fisico ma anche sociale e psicologico, indipendentemente dalle diverse abilità personali.

Per quest’anno la kermesse sarà allestita negli spazi recentemente riqualificati della nuova piazza Europa.