Villasanta, due cani abbandonati in un appartamento salvati dai volontari Enpa di Monza

La segnalazione è partita da alcuni residenti che sentivano abbaiare di continuo due cani, in un appartamento di un condominio di Villasanta dove è intervenuto nei giorni scorsi il nucleo Antimaltrattamento dell’ENPA di Monza. I due volontari avrebbero trovato “condizioni igieniche sanitarie gravemente compromesse con odore di urina e feci percettibile già da fuori dall’appartamento”. Luogo dove avrebbero vissuto esclusivamente i due animali, accuditi solo saltuariamente dalla padrona di casa, nel frattempo residente altrove per esigenze familiari.

Cani salvati dall’Enpa: “Non uscivano all’aria aperta da mesi”

I cani apparivano, dicono da Enpa, sono apparsi: “ben socializzati ma completamente sporchi, sottopeso e con unghie lunghissime a causa delle mancate uscite all’aria aperta da diversi mesi”. Inoltre non sarebbero stati vaccinati, quindi sarebbero privi di libretto sanitario: “e solo uno dei due era identificato con microchip”. Sono quindi stati portati al canile di Monza e “la situazione della proprietaria è stata segnalata al corpo di Polizia Locale e ai servizi sociali per opportune verifiche” e future azioni di ispezione dell’immobile” precisano dall’Ente protezione animali.

Chiamati Slim e Shady i due cani cercano nuovi padroni

Chiamati Slim e Shady i due animali sono stati ceduti definitivamente a ENPA per agevolare un affido a nuove famiglie: Shady, il più piccolo, è un meticcio di taglia medio-piccola di 5 anni mentre Slim è un incrocio maremmano di un anno. Al loro arrivo nella struttura di via San Damiano 21 è subito iniziato il lavoro degli educatori cinofili ENPA per riabituare i due cani a regolari passeggiate. Inoltre, per combattere le scorrette abitudini alimentari, i due cani vengono nutriti con quattro piccoli pasti al giorno per riabituarli a mangiare normalmente, dal momento che tendevano a gettarsi sul cibo in modo famelico senza nemmeno masticare. Per info sull’eventuale adozione, scrivere a canile@enpamonza.it