Villasanta: Croce rossa, gruppo di auto aiuto e psicologo contro la ludopatia

Con un volume d’affari di oltre 140 miliardi di euro giocati lo scorso anno e più di tre milioni di italiani coinvolti, la ludopatia oggi è una vera e propria piaga sociale in grado di coinvolgere indistintamente uomini e donne, giovani e adulti, benestanti e meno abbienti, con gli stessi devastanti esiti, che quasi sempre coinvolgono nella spirale distruttiva anche famigliari e amici.

Villasanta: Croce rossa, la presenza di uno psicologo clinico è la novità dell’iniziativa

Per cercare di contrastare il fenomeno (solo a Villasanta lo scorso anno sono stati giocati 14 milioni di euro) e contribuire a diffondere una nuova consapevolezza del pericolo, il comitato di Villasanta della Croce Rossa ha dato il via, con il patrocinio del Comune, al progetto “sLottiamo”, un’attività di prevenzione e sensibilizzazione contro il disturbo da gioco d’azzardo, compreso il gioco on line. Al centro dell’iniziativa è l’istituzione di un gruppo di auto aiuto e sostegno, rivolto agli utenti del territorio e ai loro famigliari. Il gruppo, che si incontrerà ogni quindici giorni in Villa Camperio, in uno spazio messo a disposizione del Comune, sarà coordinato da un assistente sociale e dottore in psicologia clinica, Davide Ferraris. Ed è proprio la presenza di uno psicologo clinico la grande novità di questa iniziativa, unica nel suo genere e nel panorama della Croce Rossa.

«Abbiamo voluto avvalerci di una figura specializzata per facilitare la mediazione delle dinamiche all’interno del gruppo – ha spiegato Riccardo Zola, volontario della Cri di Villasanta, membro del gruppo specializzato in interventi nell’area sociale – L’intento è quello di aiutare gli utenti a maturare la scelta di rivolgersi al servizio territoriale competente, per intraprendere un percorso di accompagnamento e riabilitazione».

Villasanta: incontri aperti, come partecipare

Gli incontri sono aperti a chiunque ne farà richiesta, contattando il numero 333 6426842, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30. È prevista la creazione di gruppi con un massimo di dodici partecipanti per un periodo di tempo limitato a qualche mese, fino all’invio ai servizi del territorio.

«Il progetto sLottiamo ci permetterà di avviare sul territorio comunale una sperimentazione unica nel suo genere, con lo scopo di dare un supporto ai cittadini e creare quella rete indispensabile tra il territorio e i servizi territoriali», ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociali, Laura Varisco.

Villasanta: sensibilizzazione delle attività commerciali

Contestualmente all’avvio del progetto verranno coinvolte in iniziative di sensibilizzazione anche le attività commerciali. «Nel 2015 lanciammo la provocazione a tutti i bar perché togliessero le slot, uno solo accettò. Intendiamo riproporre quel genere di iniziativa», ha ribadito il sindaco, Luca Ornago.

Il gruppo di auto aiuto sarà gestito da un team di una ventina di volontari della Croce Rossa del comitato Villasanta.