Villasanta Civica entra in consiglio e spariscono Lega e Casiraghi Sindaco

Nasce il gruppo consiliare Villasanta Civica. Scompaiono i gruppi di minoranza Lega Salvini e Casiraghi sindaco che si fondono dando vita a un nuovo soggetto unitario.

«La fusione in un unico gruppo è il frutto di un percorso che ha preso il via già al momento della nascita dell’associazione Villasanta Civica – ha spiegato Massimo Casiraghi, che già da mesi ha annunciato la fine del percorso politico per la lista che porta il suo nome, rientrando nel gruppo di Fratelli d’Italia – un progetto che vede coinvolte molte anime del centrodestra cittadino unite a una forte componente civica di cambiamento, che hanno saputo trovare la convergenza nella scelta del candidato sindaco di Villasanta, Gianbattista Pini, oltre che nei contenuti programmatici amministrativi».

Villasanta Civica entra in consiglio e lo sguardo alle elezioni comunali

Una decisione che segna un’accelerata della lista di centrodestra nella campagna elettorale, in vista delle prossime amministrative. A guidare il neonato gruppo consiliare sarà il consigliere Antonio Ubiali, già nel gruppo Casiraghi sindaco, nominato capogruppo. «Il percorso intrapreso è intenso e significativo e arricchente anche per chi siede in consiglio comunale – ha aggiunto Casiraghi – si legge in una nota diffusa da Villasanta Civica – e quindi, maturati i tempi giusti, è stato naturale porsi l’obiettivo di fondersi in un unico gruppo e dar vita al nuovo gruppo consiliare. La prospettiva di un futuro di serio impegno per il bene comune e gli interessi di tutta la comunità sarà lo stimolo per il nostro lavoro in consiglio comunale».

Il nuovo gruppo Villasanta Civica farà il suo “debutto” in consiglio comunale il prossimo 29 gennaio, in occasione della seduta di consiglio comunale durante la quale si voterà per l’adozione alla variante del pgt.