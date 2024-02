Villasanta: arriva il circo, presidio delle associazioni animaliste

Arriva il circo a Villasanta, le associazioni animaliste si mobilitano. Lo chapiteau del circo Maya Orfei “Madagascar” è atteso in città dal 10 al 18 febbraio. Il Fronte Animalista annuncia un presidio per domenica 11 febbraio alle 14.30 davanti all’ingresso. Sarebbe dovuto essere il sabato, ma l’uccisione in Trentino dell’orso M90 ha fatto cambiare i piani.

Villasanta: arriva il circo, il Fronte Animalista chiede incontro col sindaco

L’associazione ha chiesto anche un incontro ufficiale col sindaco Luca Ornago per sostenere la proposta, già adottata da altri Comuni tra cui Seregno, di un circo senza animali.

Tra le mancanze rilevate alla compagnia la presenza di un solo elefante, che per la convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Cites) dovrebbe invece essere accompagnato da un suo simile.

Tra quelle rimandate al Comune invece l‘attendamento del circo in apparente contrasto con il “Regolamento Comunale sulla conduzione ed il Benessere degli Animali” che non prevede il permesso sul territorio comunale di “esposizioni; spettacoli o intrattenimenti che comportino l’utilizzo di animali in maniera tale da arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico”.

La protesta è sostenuta anche da Enpa, l’Ente nazionale protezione animali.