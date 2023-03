Villa Reale di Monza: record di visitatori, 150mila dalla riapertura, e obiettivo museo

5600 visitatori per Monza Green Experience lo scorso Week end nella corte di Villa Reale, 3460 i visitatori delle sale di Villa Reale nello stesso fine settimana. Numeri da record per il Consorzio di gestione che snocciola dati: 150 mila visitatori dalla riapertura della Villa nel maggio 2021, 100 mila per le mostre realizzate all’Orangerie e al terzo piano del Belvedere.

Villa Reale di Monza, il direttore del Consorzio: “il servizio bar potrebbe tornare operativo a Pasqua”

Tanti visitatori, ma pochi servizi. “Nemmeno un caffè”- è il commento più frequente. «Nelle ultime settimane sono in corso, inoltre, alcuni interventi sugli impianti di natura idraulica ed elettrica finalizzati al ripristino della funzionalità anche con incremento di attrezzature-spiega il direttore del Consorzio Giuseppe Di Stefano– si tratta di soluzioni ancora temporanee, poiché la soluzione definitiva si otterrà a seguito dell’assegnazione del bando per la concessione del servizio bar e ristorante». Non c’è stata però alcuna “fuga di baristi” «semplicemente –prosegue il direttore-è in corso un cambio di operatore per la gestione del servizio bar della Villa, che potrebbe tornare ad essere operativo già dal weekend di Pasqua».

Si lavora anche per un ritorno della ristorazione al piano terra: a partire dallo scorso autunno il Consiglio di Gestione e la Direzione del Consorzio hanno investito per garantire funzionalità agli ambienti della ristorazione, acquistando i materiali tecnologici per effettuare il servizio, che sono già parzialmente in consegna.

Villa Reale di Monza: l’obiettivo è aumentare i giorni di apertura per entrare nel Sistema musei

Nel frattempo il Consiglio di gestione sta definendo modi e tempi per aumentare i giorni di apertura della Villa. Se ne parla da tempo perché un terzo giorno di apertura della Reggia (oggi aperta solo nel fine settimana) consentirà di accreditare il monumento al Sistema Nazionale dei Musei e accedere a nuove fonti di finanziamento.

Villa Reale di Monza: nel piano di rilancio le mostre, partecipazione a Ville Aperte

Nel piano di rilancio del capolavoro del Piermarini ci sono anche le mostre: all’Orangerie, dopo il successo di Ligabue (26.828 presenze) e Keith Haring (42.669 presenze), è la volta dei Macchiaioli, cui seguirà una collettiva di arte contemporanea e altre due importanti esposizioni.

Al Belvedere, dopo Yokai (14.449 presenze) e Stregherie (14.165 presenze), è la volta delle Immagini della Fantasia, mentre si sta programmando una mostra per famiglie, cui seguirà l’allestimento della Biennale Giovani.

Al piano nobile è allestita Reggia Contemporanea: un progetto per valorizzare non solo la Villa Reale in sé, ma anche di rendere dinamico il suo patrimonio storico-artistico, impreziosendolo con importanti opere d’arte contemporaneo e di design, che nasce da quanto realizzato dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica con “Quirinale Contemporaneo”, fortemente voluto dal Presidente Sergio Mattarella. Dopo la preview di dicembre 2022 è in programma un ulteriore arricchimento che completerà la prima fase .

La Villa Reale parteciperà all’edizione di Primavera di Ville Aperte il 29-30 aprile, il 1° maggio e il 6-7 maggio. Per l’occasione saranno visitabili la Villa Reale con la mostra Reggia Contemporanea; saranno inoltre organizzate le visite guidate “Al Teatro di Corte” e la “Festa teatrale a Corte, svago e delizia”.