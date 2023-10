Vigili del fuoco: esercitazione nel Parco di Monza con un furgone supertecnologico

Esercitazione nel Parco di Monza per i vigili del fuoco del Comando provinciale. Il 25 e26 ottobre si è svolto l’addestramento del personale TAS (Topografia applicata al soccorso): impegnati circa 30 operatori che, spiegano dal Comando di via Cavallotti, si sono esercitati tra l’altro: “nell’orientamento e lettura della carta topofotografica in ambiente” con la scelta del percorso più idoneo per raggiungere un “target assegnato” attraverso un percorso a piedi e ritorno il tutto “nel rispetto dei tempi” prefissati.

Alcuni dei vigili del fuoco impegnati (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Vigili del fuoco: esercitazione nel parco di Monza usando la carta fototopografica

Durante l’esercitazione è stato utilizzata anche una “Unità di comando locale” su un furgone appositamente attrezzato con sistemi di comunicazione radio e telefonici e supporti informatici per la gestione e la elaborazioni di dati e di cartografie tanto da poter essere considerato “una estensione delle sale operative dei comandi dei vigili del fuoco”.