Vigili del fuoco e un’ambulanza a Biassono per un incendio alla Rovagnati, nessun ferito

Diversi mezzi dei vigili del fuoco e una ambulanza inviata dal 118 si sono portati a Biassono nella serata di martedì 14 febbraio, attorno alle 19, per un incendio che, dalle prime informazioni, avrebbe interessato un generatore di corrente che alimenta gran parte della azienda Rovagnati. Gli operai presenti sono stati fatti uscire precauzionalmente, non ci sarebbero feriti né intossicati. Sul posto due autopompe, da Monza e Carate Brianza, l’autoscala e un carro soccorso da Monza, una autobotte da Bovisio e il funzionario in servizio del Comando provinciale che coordina l’intervento. Attorno alle 20.30 quasi tutti i mezzi sono stati fatti rientrare, a parte una squadra ancora impegnata con le ultime operazioni.

(Notizia aggiornata alle 20.57)