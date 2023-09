Vigili del fuoco a Cesano e Limbiate per un’auto ribaltata e un incendio in uno stabile dismesso

Intervento dei vigili del fuoco a Cesano Maderno e Limbiate rispettivamente per un’auto ribaltata a causa di un incidente e un incendio a uno stabile abbandonato. Nel primo caso una squadra del sistaccamento di Desio si è recata nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre poco dopo le 15.30, in via Bernina dove il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo ribaltandosi. L’automobilista, un 20enne, è stato subito soccorso e portato in codice verde all’ospedale di Desio, successivamente la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e al ripristino delle condizioni ordinarie di viabilità.

Vigili del fuoco a Limbiate, a fuoco anche pneumatici

A Limbiate invece sempre personale del Distaccamento di Desio è intervenuto alle 16:45 in via Giuseppe Garibaldi dopo una segnalazione di un incendio nei locali di uno stabile abbandonato. Ad andare in fumo, dicono dal Comando, rifiuti vari, tra cui anche degli pneumatici. Non sono stati riscontrati danni a persone.