Vigilante aggredito all’ex Palazzo del Mobile, indagini in corso

Ha sorpreso due malviventi, ma è stato aggredito ed è finito in ospedale. Ferite fortunatamente di poco conto, ma anche uno spavento enorme, per un uomo della vigilanza privata all’ex Palazzo del Mobile di via Bramante a Lissone nella notte tra mercoledì e giovedì.

Vigilante aggredito all’ex Palazzo del Mobile, colpito alle spalle e ferito al braccio

Il vigilante, 39 anni, era impegnato nella consueta attività di controllo, con ripetuti sopralluoghi nei diversi immobili che gli erano stati affidati. Quando è giunto all’ex Palazzo del Mobile, ora in fase di cantiere per una ormai prossima riapertura nella sua nuova veste di palazzo dello sport, è stato improvvisamente aggredito alle spalle da sconosciuti.

Un forte spintone, poi un taglio al braccio con un coltellino. I due aggressori sono poi immediatamente fuggiti senza lasciare traccia. Il vigilante non ha potuto fare altro che chiamare il numero unico 112 per fare arrivare sul posto i Carabinieri e il personale medico con l’ambulanza.

Per lui, fortunatamente, una ferita superficiale di poco conto. È stato trasportato in codice verde al San Gerardo dai volontari della Croce Verde di Lissone.

Vigilante aggredito all’ex Palazzo del Mobile, ladri o balordi le indagini contato sulla videosorveglianza

Indagini in corso da parte dei Carabinieri per risalire all’identità dei due aggressori. Forse due ladri interessati a impossessarsi di materiale presente nel cantiere, o forse soltanto due balordi che cercavano un posto dove trascorrere la notte e si sono sentiti minacciati dall’arrivo del vigilante. I militari contano di scoprire qualcosa in più attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.