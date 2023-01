Vidas cerca nuovi volontari in Brianza e a Milano

La presenza è il dono più bello per i malati inguaribili: lo spiegano i responsabili di Vidas che da oltre quarant’anni assiste i pazienti e le loro famiglie negli hospice e a domicilio.

Vidas cerca nuovi volontari: l’appello

L’associazione cerca nuovi volontari in Brianza e a Milano che collaborino con l’équipe sanitaria per migliorare la qualità della vita dei malati: l’appello è rivolto a tutte le persone maggiorenni, fortemente motivate, pronte a dedicare una parte del loro tempo a chi soffre, a tenere loro compagnia, ad ascoltare le confidenze e, per quanto possibile, a offrire momenti di distrazione.

Vidas cerca nuovi volontari: come fare

Gli interessati possono scrivere una mail entro domenica 15 gennaio a formaz.volontari@vidas.it: prima di diventare operativi i candidati dovranno seguire un percorso di formazione gratuito che si svolgerà a febbraio e marzo.